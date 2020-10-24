شكرا لقرائتكم خبر عن "جونسون أند جونسون" تستعد لاستئناف تجارب لقاحها المضاد لـ"كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "أسترازينيكا" استئناف تجارب لقاحها الواعد المضاد لفيروس كورونا بعد موافقة الجهات التنظيمية حيث كانت الشركة قد أوقفت تجاربها بعد وفاة متطوع حصل على اللقاح.



وعلاوة على ذلك، أعلنت "جونسون أند جونسون" الأمريكية هي الأخرى أنها تستعد لاستئناف تجارب لقاحها المضاد للفيروس التاجي، وضلك بعد وقفها لفترة نتيجة ظهور أعراض خطيرة على أحد المتطوعين.



وذكرت "جونسون أند جونسون" أن الجهات المعنية بمراقبة تجارب شركات الأدوية على لقاحات كورونا قد أوصت باستئناف الشركة تجاربها نظرا لعدم وجود أي دليل على أن لقاح "جونسون أند جونسون" سبب أعراض خطيرة للمتطوع.

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وسوف تستأنف الشركة تجاربها في الولايات المتحدة ما تدرس تنفيذ بعض التجارب في دول أخرى أيضا.



وتتسابق العديد من الشركات حول العالم من أجل تطوير لقاحات فعالة وآمنة للوقاية من فيروس كورونا الذي أصاب حتى الىن أكثر من 41 مليون شخص.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "جونسون أند جونسون" بنسبة 0.1% إلى 145.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 147.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 144.3 دولار.