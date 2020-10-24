شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على تباين في الأداء لكنها تسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الجمعة لكنها سجلت خسائر أسبوعية مع تلاشي التفاؤل حيال الحزمة المالية الثانية في الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات كورونا.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في أمريكا ارتفع إلى 53.5 نقطة خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو ما توافق مع التوقعات مقارنة بقراءة سبتمبر/أيلول عند 53.2 نقطة.



ولا تزال الشكوك تحيط بإمكانية التوصل إلى اتفاق حول الحزمة المالية الثانية خاصة مع اقتراب انعقاد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.9% أو ما يعادل 79 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 39.85 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر أسبوعية بنسبة 3.1%، وسجلت أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 39.5 دولار.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.6% أو ما يعادل 69 سنتاً وأغلقت جلسة لندن عند 41.77 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.7%، وسجلت أعلى سعر عند 42.8 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 28335 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 28436 نقطة وأقل مستوى عند 28149 نقطة.



وارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 11548 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 11548 نقطة وأقل مستوى عند 11434 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3465 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5% ، وبلغ أعلى مستوى عند 3466 نقطة وأقل ميتوى عند 3440 نقطة.