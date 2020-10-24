تباين أسعار المعادن النفيسة.. والذهب مستقر رغم ضغوط الدولار القوي

المناطق - الرياض

تباينت أسعارالمعادن النفيسة أمس، فيما استقر الذهب بعد أن عوضت توقعات بإقرار حزمة تحفيز أمريكية في نهاية المطاف إثر ضغوط فرضها الدولار القوي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في التعاملات الفورية عند 1903.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:31 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل ما يزيد على 1 في المائة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.01 في المائة إلى 1905.80 دولار.

والذهب الذي يعد تحوطا في مواجهة التضخم المرتفع 0.3 في المائة في الأسبوع.

وقال كاميرون ألكسندر مدير أبحاث السلع الأولية لدى “رفينيتيف ميتلز ريسيرش”، “المخاوف حيال ارتفاع الإصابات بكوفيد – 19 وزيادة احتمال فوز ديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، وهو من المرجح أن يتمخض عن تحفيز أكبر وضعف الدولار، مما يساعد الذهب على الارتفاع.

وأضاف أن “مؤشرات اتفاق (للتحفيز في الولايات المتحدة) محتمل في وقت سابق ربما قدمت بعض الزخم الصعودي”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسة، ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول تركيز الأسواق الآن إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن وجهات نظر متناقضة بشدة بشأن الجائحة في المناظرة الرئاسية النهائية أمس الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.9 في المائة إلى 24.54 دولار للأوقية، لكنها تتجه لارتفاع أسبوعي 1.5 في المائة. وتراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 882.40 دولار وصعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2387.02 دولار.