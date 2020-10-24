شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة بـ1.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 365.5 مليون ورقة بقيمة 1.2 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 421.7 مليون ورقة، بقيمة 633.8 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 105.8 مليون ورقة بقيمة 596.2 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 88.9 مليون ورقة بقيمة 452.2 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 150.2 مليون ورقة بقيمة 375.2 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 13.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 323.6 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 93.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 317.3 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 41.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 228.1 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 127.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 226.8 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 46.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 187 مليون جنيه.

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وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 4.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 19.5 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 28.3 ألف ورقة بقيمة 1.8 مليون جنيه.

ويقود قطاع العقارات البورصة المصرية، بعدما أعلنت شركة مدينة نصر عن تلقّيها عروضًا من تحالفات مستثمرين مصرية وأجنبية (ليس من بينها إعمار مصر) لشراء قطع أراضٍ بمساحات كبيرة (تزيد على 1.9 مليون متر مربع) بمشروعاتها، وأنها محل دراسة وتفاوض مع المستثمرين راغبي الشراء.

كما عاد الاهتمام بسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهي أكبر شركة تمتلك محفظة أراضي غير مطورة بالسوق المحلي، في أعقاب إعلان وزارة قطاع الأعمال عن خطة لتطوير محفظة أراضي الشركة، ومن ضمن الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتطوير أراضي، علاوة على الأنباء عن تحسن مبيعات الشركات العقارية.