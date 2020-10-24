شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للاحصاء " مصر شهدت حالتى إفلاس فى 2019 بـ340 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس بلغ حالتين فقط عام 2019، مقابل 4 حالات عام 2018، بتراجع بلغ حالتين، كما بلغت قيمة الدين لأحكام إشهار الإفلاس نحو 340.3 مليون جنيه عام 2019، مقابل 8.3 مليون جنيه عام 2018، بارتفاع قدره 332 مليون جنيه.

وفي نفس السياق، رصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد حالات البروتستو التي دفعت بلغ قيمته نحو 5446 حالة عام 2019، مقابل 4791 حالة عام 2018، بارتفاع قدره 655 حالة بنسبة 13.7% ، وبلغ عدد حالات بروتستو عدم الدفع نحو 11 ألف و35 حالة عام 2019، مقابل 12 ألف و500 حالة عام 2018، بانخفاض قدره 1465 حالة بنسبة 11.72%.

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ويعتبر التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية، وذلك بمجرد رفع دعوى ضد أمام المحاكم الاقتصادية بمعرفة الدائن، ويشهر إفلاس التاجر فعلا فور صدور حكم نهائي ضده بإشهار الإفلاس بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة.

أما البروتستو، فهو عدم وجود رصيد بالبنك يكفي لقيمة الكمبيالة المحررة مستحقة الدفع على التاجر، ينتج عنها اتخاذ إجراءات ضده بالترسية لهذه الكمبيالة عن طريق المحكمة واتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس، فالبروتستو هو مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس.