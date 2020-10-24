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شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بدعم من الصادرات الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانتعاش الصادرات الأمريكية.
وأعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن صادرات البلاد من الصويا بلغت نحو 132 ألف طن متري لجهات غير معلومة عن موسم التسويق 2020/2021.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.
هذا، وانتعش أداء السلع الزراعية في الآونة الأخيرة بدعم من التوقعات حيال جفاف الطقس في البرازيل والأرجنتين.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.2% إلى 10.87 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 1.88 دولار في حين سجل أقل سعر عند 10.65 دولار.
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