شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مصرفى: المدفوعات الإلكترونية لها مميزات لصاحب الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن مصر كانت متأخرة فيما يتعلق بالمدفوعات غير النقدية عن العالم والدول العربية، حتى تم تشكيل المجلس ألأعلى للمدفوعات غير النقدية عام 2017، وبدأنا نرى الطفرة في الانتقال من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات غير النقدية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أن المدفوعات الإلكترونية لها مميزات لصاحب الخدمة ومقدمها، موضحاً أننا نستطيع الدفع بوسائل مختلفة.

وأوضح أن المدفوعات الإلكترونية توفر الكثير من الأعباء على جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الحكومة عممت خدمات الدفع الإلكترونية في كل المصالح والمؤسسات التابعة لها.

وأشار إلى أن الدفع الإلكتروني يسهل من إجراءات المنح والقروض من البنوك للأفراد، مضيفا أن المدفوعات الإلكترونية تدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن خطط الشمول المالى.