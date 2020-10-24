شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الاتحاد الأفرو أسيوى: توقعات بزيادة أقساط التأمين الطبى لـ 25 مليارجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور عادل منير ، أمين عام الاتحاد الأفرو اسيوى للتأمين ، زيادة حجم أقساط التامين الطبي لـ 25 مليار جنيه بعد صدور قانون التأمين الموحد الجديد وخاصة في ظل بنوده التي تسمح بإنشاء شركات تأمين متخصصة في النشاط الطبي ، بالإضافة الى مشاركة التأمين الطبي الخاص في منظومة التأمين الصحى الشامل ، وقيامها بدور تكميلى لتوفير مزيد من الخدمات الصحية ، وأضاف في تصريحات لـ ”الخليج 365” ان سوق التأمين الطبي الخاص لا يخدم أكثر من 3 مليون عميل موزعة بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية وإجمالى إيراداتهم حوالى 8 مليار جنيه .

وأوضح منير ، أن اهتمام الدولة بالصحة والتعليم ووجودهم في مقدمة الموازنة العامة ، وضع "الصحة" كمشروع استراتيجى للدولة وللعالم ، كما نلاحظ ان مصر أكثر الدول أمان ونموا أثناء فترة أزمة كورونا ،وهذا يعطى شهادة على قدرة الاقتصاد المصرى على امتصاص الازمات ، وبالتالي المستثمر سوف ياتى للبحث على اهم مجالات الاستثمار وسيجد على راسها التعليم والصحة ، وليس غريبا ان نسمع ان بعض مجموعات الاستثمار العربية بدأت فعليا بشراء عدة مستشفيات ومعامل داخل مصر ، وبالفعل هناك مشروع انشاء اول شركة تامين طبى في مصر مع شراكة عربية ، وهذا يعنى بداية الاهتمام بالرعاية الطبية والتامين الطبي ، واتوقع عند الموافقة على القانون تقدم 3 شركات على الأقل للعمل في سوق التامين الطبي هذا العام .

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وأشار منير، الى قيام الاتحاد الافرو أسيوى بدعم منظومة التأمين الطبي من خلال انشاء الكونجرس الأفروأسيوي للتأمين الطبي والرعاية الصحية ، كأول كيان يضم جميع شركات التأمين الطبي وشركات الرعاية الصحية في عضويته ، ويهتم برفع مستويات الخدمة الصحية المقدمة من قبل الأعضاء ، والعمل على تطويرها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والشبكات الالكترونية، ورفع مستويات الجودة للمقاييس العالمية ، كما سوف يقوم الكونجرس بتكريم الفائزين في مسابقة تتكون من 15 فئة، تتنافس خلالها من تندرج خدماته ضمن إحدى الفئات، على الفوز بالمركز الأول في فئته لعام 2020، ولأول مرة يوم 3 نوفمبر القادم ضمن خطة الاتحاد .