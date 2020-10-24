شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد بيانات قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات يوم الجمعة أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب صدور بيانات ضعيفة بقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية في المملكة المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية في بريطانيا عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية انخفض إلى 53.3 نقطة في الشهر الجاري من 54.1 نقطة في الشهر الماضي بينما توقع محللون القراءة 53.2 نقطة.



وعلاوة على ذلك، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني إلى 52.3 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول من 56.1 نقطة في حين أشارت التوقعات إلى القراءة 53.4 نقطة.

Advertisements



على النقيض، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 1.5% في الشهر الماضي بما خالف توقعات باستقرار المؤشر دون تغيير.



وتتجه المملكة المتحدة نحو خروج غير مرن من الاتحاد الأوروبي حيث لا تلوح في الأفق أي بادرة على صفقة محتملة قريبا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3042، وسجل أعلى سعر عند 1.3122 وأقل سعر عند 1.3019.