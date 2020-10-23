شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى الفقى: مصر الوحيدة فى الشرق الأوسط تحقق النمو الإيجابى فى ظل جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فخرى الفقى المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، إن تقارير المؤسسات المالية الدولية تتوالى بالإشادة بما حققه الاقتصاد المصرى قبل وبعد جائحة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة مما كان عليه، ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادى، لواجهنا مشكلات كثيرة في ظل جائحة كورونا.

وأكد المستشار السابق بصندوق النقد الدولى، أن مصر هى الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا وشمال إفريقيا التي حققت معدل نمو حقيقى موجب، ما عدا ذلك الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالسالب.