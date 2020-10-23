جمارك دمياط تطرح مزايدة علنية لبيع " عين جمل " و"فلفل أسود "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط عن قيامها بعقد جلسة مزاد علنى (مزايدة محدودة) للبيع المباشر بالمظاريف المغلقة يوم الأحد القادم الموافق 2020/10/25 فى الساعة الثانية عشرة صباحا طبقا لنص المادة رقم 126 من قانون الجمارك رقم 66 لسنه 1963 وتعديلاته. وذلك لبيع عدد 3 لوط طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة . واللوط الأول عبارة عن 910 طرد عين جمل مقشر منشأ أمريكا بوزن بوزن 9 طن و 81 كيلو جرام. واللوط الثانى عبارة عن 128 طن و 220 كيلو جرام قمح صب منشأ استراليا. واللوط الثالث عبارة عن 28 طن و 224 كيلو جرام فلفل أسود حصى داخل شكائر منشأ فيتنام. وتباع كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه بمقر الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط. والمعاينة مرة واحدة يوم السبت الموافق 2020/10/24 من الساعة 11 حتى الساعة 12 والوزن عند الصرف تحت العجز والزيادة. وسوف تعقد جلسة المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط يوم الأربعاء القادم الموافق 2020/10/7 فى الساعة الثانية عشرة ظهرا . وشروط دخول المزاد كالتالى : - تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية. - كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد. - سداد 100 ألف جنيه تأمين المزاد. - ثمن كراسة الشروط 300 جنيه مصري. - حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق. - يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء جلسة البيع. -البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. - شراء كراسة الشروط والمواصفات شرط للمعاينة ودخول المزاد . وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة.

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