شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع المصرية تشترى 165 ألف طن قمح روسى للتوريد فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السلع التموينية فى مصر ، اليوم الجمعة ، إنها اشترت 165 ألف طن من القمح الروسي فى مناقصة شراء عالمية.
وجاء الشراء بواقع 55 ألف طن من القمح للتوريد بين الأول والعاشر من ديسمبر المقبل و110 آلاف طن منه للتوريد بين 11 و20 من نفس الشهر.
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