شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الجمعة 23-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 23-10-2020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبزرها إعلان هشام عز العرب ترك منصبه كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى ، اعتباراً من تاريخه، وتعيين شريف سمير سامي، الرئيس الحالي لجنة الحوكمة والترشيحات، كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي ، ومن ناحية أخرى كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ، عن تخصيص 3.4 مليار جنيه استثمارات لمحافظة بني سويف ، وشهدت البورصة المصرية تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 10987.43 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 1820.69 نقطة.

استقالة هشام عز العرب من رئاسة البنك التجارى الدولى وتعيين شريف سامى رئيساًاجتمع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) بجلسة طارئة أمس، الخميس، تنحية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، ولذا قرر هشام عز العرب ترك منصبه كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اعتباراً من تاريخه، وتعيين شريف سمير سامي، الرئيس الحالي لجنة الحوكمة والترشيحات، كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر وذلك بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري. استقالة هشام عز العرب من رئاسة البنك التجارى الدولى وتعيين شريف سامى رئيساًاجتمع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) بجلسة طارئة أمس، الخميس، تنحية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، ولذا قرر هشام عز العرب ترك منصبه كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اعتباراً من تاريخه، وتعيين شريف سمير سامي، الرئيس الحالي لجنة الحوكمة والترشيحات، كرئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر وذلك بعد الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري.

تمت دعوة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لحضور اجتماع مع محافظ البنك المركزي المصري، أكد سيادته خلاله كامل دعمه للبنك ومجلس الإدارة.

وصرح شريف سامي بالإنابة عن مجلس الإدارة، أن البنك التجاري الدولي سيواصل التزامه نحو الاستمرار في ترسيخ مكانة البنك والتأكيد علي تنفيذ الممارسات السليمة والفعالة للحوكمة والعمل علي دعم مبادرات الدولة والاستمرار في تبني أفضل الممارسات المصرفية المتبعة عالمياً.

ارتفاع مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.55% خلال جلسات الأسبوع المنتهيتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 10987.43 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 1820.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 7.68% مغلقًا عند مستوى 2692.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.64% مغلقًا عند مستوى 12754.62 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.55% ليغلق عند مستوى 1107.90 نقطة. ارتفاع مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.55% خلال جلسات الأسبوع المنتهيتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 10987.43 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 1820.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 7.68% مغلقًا عند مستوى 2692.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.64% مغلقًا عند مستوى 12754.62 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.55% ليغلق عند مستوى 1107.90 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 21.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 609.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.4%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 325.6 مليار جنيه إلى 314 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193 مليار جنيه إلى 185.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.8%.



اجتماع التمثيل التجارى

التجارة تبحث مع وفد لكبرى الشركات الروسية تطورات المنطقة الصناعية بالسويساستضاف جهاز التمثيل التجاري، جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الدكتور أحمد مغاوري وكيل أول الوزارة، ورئيس الجهاز مع فاسيلي اوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي والوفد المرافق له، والذى ضم ممثلي كبرى الشركات الروسية المتعاونة مع مصر في مجالات توريد عربات السكك الحديدية والنفط والغاز وكذا التطوير الصناعي، حضر اللقاء مسئولي المكتب التجاري الروسي بالقاهرة، وذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. التجارة تبحث مع وفد لكبرى الشركات الروسية تطورات المنطقة الصناعية بالسويساستضاف جهاز التمثيل التجاري، جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الدكتور أحمد مغاوري وكيل أول الوزارة، ورئيس الجهاز مع فاسيلي اوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي والوفد المرافق له، والذى ضم ممثلي كبرى الشركات الروسية المتعاونة مع مصر في مجالات توريد عربات السكك الحديدية والنفط والغاز وكذا التطوير الصناعي، حضر اللقاء مسئولي المكتب التجاري الروسي بالقاهرة، وذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال الدكتور أحمد مغاوري وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار جلسة المباحثات التي عقدتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع السفير الروسي بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على زيارة الوفد الروسي للقاهرة.

وزيرة التخطيط تكشف عن تخصيص 3.4 مليار جنيه استثمارات لمحافظة بني سويفتوجه وفدا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وبنك الاستثمار القومي، إلى محافظة بني سويف، لتفقد عدد من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة؛ ومتابعة الإنجازات المحققة بالمشروعات والمعوقات التى تواجهها للعمل على حلها والانتهاء منها في التوقيتات المحددة. وزيرة التخطيط تكشف عن تخصيص 3.4 مليار جنيه استثمارات لمحافظة بني سويفتوجه وفدا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وبنك الاستثمار القومي، إلى محافظة بني سويف، لتفقد عدد من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة؛ ومتابعة الإنجازات المحققة بالمشروعات والمعوقات التى تواجهها للعمل على حلها والانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بملف متابعة المشروعات ذات البعد الاجتماعى والبيئى، والتأثير المباشر على صحة المواطن وذلك فى ضوء أهداف الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات المخصصة بالعام المالى 2021/2020 لمحافظة بنى سويف بلغت نحو 3.44 مليار جنيه لكل الأنشطة والمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة؛ وذلك فى إطار التوجه نحو الاهتمام بمحافظات الصعيد لسد الفجوات التنموية بها.

وزير الاتصالات يوجه "البريد" بسرعة تطوير مكاتب الهيئة ومنظومة المدفوعاتاجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فى تشكيله الجديد، واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الهيئة السابق على ما قدموه من مجهودات لتطوير البريد المصرى، كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق في المهمة الجديدة، والاستفادة من الخبرات المتميزة والمتنوعة التى يضمها المجلس؛ موضحًا أنه تم الاستعانة فى هذا المجلس بخبرات كبيرة فى المجال المصرفى بهدف تعظيم إيرادات الهيئة وتنويع المحافظ الاستثمارية. وزير الاتصالات يوجه "البريد" بسرعة تطوير مكاتب الهيئة ومنظومة المدفوعاتاجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فى تشكيله الجديد، واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لمجلس إدارة الهيئة السابق على ما قدموه من مجهودات لتطوير البريد المصرى، كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق في المهمة الجديدة، والاستفادة من الخبرات المتميزة والمتنوعة التى يضمها المجلس؛ موضحًا أنه تم الاستعانة فى هذا المجلس بخبرات كبيرة فى المجال المصرفى بهدف تعظيم إيرادات الهيئة وتنويع المحافظ الاستثمارية.

وكلف وزير الاتصالات، بحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، أعضاء مجلس الإدارة بالانتهاء من خطة تطوير مكاتب الهيئة ورفع كفاءتها وفقا للخطة الموضوعة، والالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه في هذا الشأن، وتطوير منظومة المدفوعات، وتوسيع محفظة الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية.