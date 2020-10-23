شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض والخام الأمريكي أدنى 40 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الجمعة متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك وسط تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وارتفاع عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة.



كان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد صرح أمس الخميس بأن موسكو لا تري حاجة لكبار منتجي النفط لتعديل اتفاق خفض الإمدادات العالمية ، لكنه لا يستبعد تمديد التخفيضات الحالية إذا كانت ظروف السوق تبرر ذلك.



هذا، وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بستة حفارات حفارا إلى 211 حفارا هذا الأسبوع، وهو خامس ارتفاع أسبوعي على التوالي.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 18:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 39.6 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 39.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.1% إلى 41.6 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.8 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.