شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأسترالي بعد بيانات القطاع الخدمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية شملت المزيد من التحسن في القطاع الخدمي.



وبالتزامن مع ذلك، لا تزال الأسواق في ترقب لتطورات الحزمة المالية الثانية في الولايات المتحدة والتي تهدف لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة أزمة فيروس كورونا.



كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" قد صرحت أمس بأن هناك تقدما ملموسا في المفاوضات بين زعماء الكونجرس والبيت الأبيض حول حزمة التحفيز المالي.



وانتهت أمس أيضاً آخر مناظرة انتخابية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية في أمريكا "دونالد ترامب" و"جو بايدن"، ولم تخل من اتهامات متبادلة، لكنها تأتي قبيل أيام من انعقاد الانتخابات.



وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أستراليا إلى 53.8 نقطة في الشهر الجاري من 50.8 نقطة في سبتمبر/أيلول، بينما انخفض القطاع الصناعي إلى 54.2 نقطة من 55.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7127، وسجل أعلى سعر عند 0.7159 وأقل سعر عند 0.7100.