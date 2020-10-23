شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار بتقديم تداولات سلبية بعد الاقتراب من مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مشارف مناطق التشبع في الشراء، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون 1.1880، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.1720.

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