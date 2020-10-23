شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة وول ستريت مرتفعة بسبب محادثات الحزبين الجمهورى والديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت ، على ارتفاع اليوم الجمعة، إذ يترقب المستثمرون إحراز تقدم في محادثات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن مشروع قانون مساعدات قادم للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر المقبل
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 45.99 نقطة أو ما يعادل 0.16 بالمئة إلى 28409.65 نقطة ، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.41 نقطة أو ما يعادل 0.33 بالمئة إلى 3464.90 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 30 نقطة أو ما يعادل 0.26 بالمئة إلى 11536.01 نقطة.
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