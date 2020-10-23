شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر سهم "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 64.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 330.7 مليون جنيه، يليه سهم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 24.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 191.8 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث سهم "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 64.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول 191.3 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 49.2 مليون ورقة وبقيمة تداول 187.5 مليون جنيه، ثم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول 2.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 171.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول بلغ 49.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 161 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومباني" بحجم تداول 10.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 128.3 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 7.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 103.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 183.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 99 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 58.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 88.7 مليون جنيه.

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والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.