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النحاس ينخفض وسط مبيعات فنية لجني الأرباح

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة على الرغم من تراجع الدولار على نحو طفيف أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي تعرض لمبيعات فنية من أجل جني الأرباح في أعقاب ارتفاعه أمس الخميس إلى سبعة آلاف دولار للطن في تداولات بورصة لندن للمعادن.


يأتي ذلك في ظل ترقب مستثمري النحاس بيانات حكومية من الصين تلمح إلى إمكانية تكديس بكين للمعدن الأحمر تحسبا لتصاعد أزمة فيروس .

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من ناحية أخرى، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة التي تهدف لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد، لكن رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" ألمحت إلى تقدم في المفاوضات.


وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 3.13 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.16 دولار وأقل سعر عند 3.12 دولار.

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