شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية بداية تعاملات الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية بالإضافة إلى استمرار الترقب لتطورات حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات التحدة التي تهدف لدرء تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في أمريكا ارتفع بكشل طفيف إلى 53.5 نقطة خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو ما توافق مع التوقعات مقارنة بقراءة سبتمبر/أيلول عند 53.2 نقطة.



كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" قد صرحت أمس بأن هناك تقدما ملموسا في المفاوضات بين زعماء الكونجرس والبيت الأبيض حول حزمة التحفيز المالي، لكنها لا تتوقع تمريرها سريعاً نظرا لأن سن تشريع لها يحتاج لمزيد من الوقت.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:02 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 28380 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3458 نقطة، بينما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 11455 نقطة.