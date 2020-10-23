شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 15 سفينة بضائع خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11087 طن تشمل 6863 طن فوسفات و4224 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54795 طن تضم 2161 طن خشب زان و431 طن جرارات و12968 طن قمح و34074 طن ذرة و5161 طن فول . ‎

وسجلت حركة الصادر ، من الحاويات 515 حاوية مكافئة تشمل خضروات "بطاطا وبطاطس وفاصوليا" وحاصلات زراعية "بصل وبردقوش وبرسيم وحبة البركة وريحان وزيتون و كتان وكركدية وليمون وينسون" وفواكة "رمان وبلح ومانجو وفراولة" يتم تصديرها إلى كل من الامارات والاردن وهولندا وسنغافورة وانجلترا وسيريلانكا والصين وايطاليا والهند والمانيا وهونج كونج .

Advertisements

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 782 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1498 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 96566 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80013 طنا .

كما غادر قطار مكون من 25 عربة بعد ما فرغ عدد 40 حاوية مكافئة وارد من الاسكندرية، فى حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4319 شاحنة منها 158 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 9623 من البضائع العامة.