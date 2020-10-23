شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين شريف سامى رئيسا غير تنفيذى للبنك التجارى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك التجارى الدولى - مصر تعيين شريف سمير سامى رئيسا غير تنفيذيا لمجلس إدارة البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، خلفا لهشام عز العرب.

وأكد البنك في بيان له اليوم، أن مجلس الإدارة يؤمن بأن البنك يمتلك العديد من الكوادر المتميزة وفريق إدارة متمكن يعمل على تطبيق أعلى المعايير المهنية وتبني أفضل الممارسات المتبعة في إدارة المخاطر والإلتزام.

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وأشار البيان إلى انه قد تمت دعوة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لحضور إجتماع مع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر والذي أكد خلاله دعمه الكامل للبنك ولمجلس الإدارة.

وقال شريف سامي الرئيس غير التنفيذي للبنك التجاري الدولي أنه بالإنابة عن مجلس الإدارة فإن البنك سيواصل التزامه نحو الاستمرار في ترسيخ مكانة البنك والتأكيد على تنفيذ الممارسات السلمية والفعالة للحوكمة والعمل على دعم مبادرات الدولة والاستمرار في تبني أفضل الممارسات المصرفية المتبعة عالميا.

من جانبه، أكد حسين أباظة المسئول التنفيذى الرئيسى وعضو مجلس إدارة البنك التزام البنك بتقديم أعلى مستوى خدمة للعملاء ودعم خططه الاستثمارية وأهدافه المالية.