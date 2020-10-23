شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سندات المغرب الدولارية بعد خفض فيتش التصنيف الائتمانى للبلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت السندات الدولارية السيادية للمغرب بعد أن خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف البلاد الائتماني إلى مستوى عالي المخاطر، مشيرة إلى تأثير "شديد" على اقتصاد المغرب والمالية العامة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وخفضت فيتش تصنيف المغرب من أدنى درجة جديرة بالاستثمار عند (BBB-) إلى أعلى درجة مرتفعة المخاطر عند((BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف.
وانخفضت سندات استحقاق 2042 بمقدار 2.2 سنت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر عند 121 سنتا في الدولار بحسب ما أظهرته بيانات تريدويب.
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