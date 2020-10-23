شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يتوقع صعود العملات والديون السيادية للأسواق الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مورجان ستانلي اليوم الجمعة إن الوقت مناسب لزيادة الانكشاف على عملات الأسواق الناشئة وديونها السيادية بالعملة الصعبة، مع تحول التركيز إلى تداول اللقاح في أعقاب الانتخابات الأمريكية مما يمنح الأصول النامية دفعة. وقال جيمس لورد الخبير لدى مورجان ستانلي في مذكرة للعملاء "الأسواق الناشئة ستشارك بشكل كامل أكثر في تعافي النمو العالمي إذا جرى توزيع لقاح فعال".

وأضاف "إذا حدث هذا، قد نرى بعض التبادل في تكوين المستثمرين لمراكز بعيدا عن مناطق من الاقتصاد العالمي تعافت بالفعل (مثل الصين) إلى بقية الأسواق الناشئة".

وقال مورجان ستانلي إنه يفضل الريال البرازيلي والبيزو المكسيكي والبيزو الكولومبي ودخل في مراكز دائنة في الراند الجنوب إفريقي والروبل الروسي.

Advertisements

وفي الائتمان، عزز مورجان ستانلي انكشافه على جنوب إفريقيا والبرازيل ومصر وغانا وأوكرانيا وكذلك بيمكس المكسيكية.

وشهدت الأيام القليلة الماضية بدء إقبال بقية المستثمرين على الأسواق الناشئة أيضا، إذ أظهر بحث لبنك أوف أمريكا أن الأسهم النامية سجلت دخول تدفقات بقيمة 2.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، وهي الأكبر في ستة أسابيع، بينما استقطبت صناديق ديون الأسواق الناشئة 2.2 مليار دولار.