شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 23-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط أوقية الذهب عالمياً من 1910 دولارات إلي 1906 دولارات، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 833 جنيها للجرام. أسعار الذهب ... عيار 18 : 714 جنيها عيار 21 : 833 جنيها عيار 24 : 952 جنيها واستقرت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: Advertisements سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع . سعر اليورو الأوروبى: 18.48 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.47 جنيه للشراء، 20.71 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.78 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: مسجلا 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.23 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

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