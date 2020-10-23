آي بي إم يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 23-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، وذلك بعدما سجل أدنى سعر له بتلك الجلسة عند 112.93، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً تلك الخسائر إلى مكاسب، وذلك على اثر اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 115.29، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليغلق السهم على مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 0.70 نقطة ليستقر على سعر 115.76 دولار، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط، كما يعاني من الضغط السلبي لتداولاته المستمرة أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 115.29، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 104.90. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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