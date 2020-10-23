شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.80% بما يعادل 1.15 نقطة ليستقر على سعر 145.08 دولار، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم الفرعي 143.85 ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولات السهم دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 143.85، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 139.12.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه