شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم جي بي مورجان (JPM) باللون الأخضر في آخر جلساته، وذلك على اثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب حادة بلغت نسبتها 3.53% بما يعادل 3.51 نقطة ليستقر على سعر 102.88 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 105.63، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 115.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد