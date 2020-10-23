شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يعاود الارتفاع – تحليل – 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كوكاكولا (KO) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.38% بما يعادل 0.69 نقطة ليستقر على سعر 50.68 دولار، وذلك في ظل تداولات لاسهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 49.90، ليستهدف مستوى المقاومة 53.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد