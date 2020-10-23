شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.42% بما يعادل 0.96 نقطة ليستقر على سعر 229.15 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 218.50، ليستهدف مستوى المقاومة 243.63.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد