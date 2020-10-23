شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 42.22 دولار لبرنت 40.36 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 42.22 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت منخفضا بمقدار 24 سنتا أو ما يوازي 0.6% وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.36 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 28 سنتا أو ما يوازي 0.7 ٪.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا ، بيد أنها تمسكت بمعظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، بعد أن أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه مستعد لتمديد تخفيضات قياسية للإمدادات في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا وفقا لرويترز.

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وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، إن روسيا لا ترى حاجة لتغيير اتفاق بين منتجين كبار للنفط بشأن خفض الإمدادات العالمية، لكنه لم يستبعد تمديد تخفيضات إنتاج النفط إذا كانت أوضاع السوق تبرر ذلك.