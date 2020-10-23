شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي بعد تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفضل تصريحات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" حول تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية على حسب حاجة السوق.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.75% إلى مستوي 40.89$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.59$، وسجل أدنى مستوي عند 40.35$ ،وصعد خام برنت قرابة 1.0% إلى مستوي 42.78$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.36$ ، وسجل أدنى مستوي عند 42.20$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.7% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوع عند 39.74$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% ، بعدما سجلت مستوي 41.48$ الأدنى منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

قال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يوم الخميس إن روسيا لا تري حاجة لكبار منتجي النفط لتعديل اتفاق خفض الإمدادات العالمية ، لكنه لا يستبعد تمديد التخفيضات الحالية إذا كانت ظروف السوق تبرر ذلك.

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عززت تلك التصريحات من أحد أكبر منتجي النفط فى العالم مؤشرات تمديد التخفيضات الغير مسبوقة على الإنتاج العالمي لمواجهة تراجع الطلب المحتمل الناجم على تفشي انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وينفذ تحالف "أوبك بلس" حاليا المرحلة الثانية من اتفاق خفض المعروض العالمي ،والتي تتضمن كبح إنتاج بنحو 7.7 مليون برميل يوميا حتى كانون الأول/ديسمبر القادم، على أن تبدأ المرحلة الثالثة التي تتضمن خفض إنتاج 5.7 مليون برميل مطلع كانون الثاني/يناير 2021 حتى نهاية نسيان/أبريل 2022.

وتعهد التحالف العالمي بعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج هذا الأسبوع على استمرار دعم السوق فى ظل تنامي المخاوف بشأن ارتفاع إصابات فيروس كورونا مرة أخرى.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن زيادة الإنتاج المقررة فى كانون الثاني/يناير القادم يمكن عكسها إذا لزم الأمر ، الأمر الذي عزز احتمالات تمديد المرحلة الثانية لاتفاق خفض المعروض العالمي لفترة زمنية جديدة.