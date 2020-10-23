شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف خسائره قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، بصدد تكبد أسوأ خسارة أسبوعية منذ يوليو ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل التقدم المستثمر فى المحادثات السياسية حول حزمة التحفيز المالي الجديدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار قرابة 0.3 % إلى مستوى 92.68 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.92 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.12 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 92.47 نقطة المسجل فى اليوم السابق.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فمؤشر الدولار الأمريكي منخفضا بأكثر من 1.1% ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية خلال الشهر الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف تموز/يوليو الماضي.

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تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأسوأ فى ثلاثة أشهر إلى المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، مع تزايد آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إنها ووزير الخزانة "ستفين منوشين" كانا على وشك الوصول لاتفاق نهائي فى المحادثات حول مشروع القانون الخاص ببرنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا.

الأمر الذي زاد احتمالات قيام الكونغرس الأمريكي بتمرير التشريعات الجديدة الخاصة بالتحفيز المالي فى البلاد قبل انتخابات الرئاسة فى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن قطاع القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي خلال تشرين الأول/أكتوبر ، والتي توفر أدلة قوية حول مدى تعافى أكبر اقتصاد فى العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا خلال الربع الرابع من هذا العام.

وتصدر بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر تشرين الأول/أكتوبر المتوقع مستوى 53.5 نقطة من مستوى 53.2 نقطة فى أيلول/سبتمبر ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 54.7 نقطة فى تشرين الأول/أكتوبر من 54.6 نقطة فى أيلول/سبتمبر.