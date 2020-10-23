شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتد بقوة من أدنى مستوى فى 4 أسابيع بفضل آمال التحفيز فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لترتد بقوة من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل بالجلسة السابقة ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، مع تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بفضل تزايد آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.2% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا قرابة 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل مستوي 356.43 نقطة الأدنى منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 3.0% ، مع تحقيق كبرى البنوك نتائج أرباح فاقت التقديرات خلال الربع الثالث من هذا العام.

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فى الولايات المتحدة ،أشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إنها ووزير الخزانة "ستفين منوشين" كانا على وشك الوصول لاتفاق فى المحادثات حول مشروع القانون الخاص ببرنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا.

الأمر الذي زاد الآمال حيال إقرار حزمة التحفيز المالي الجديدة فى البلاد قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية فى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبالعودة إلى أوروبا ،عززت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي المفاوضات اليومية يوم الخميس بهدف الاتفاق على الترتيبات التجارية بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد مطلع كانون الثاني/يناير القادم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.25% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر 0.5% ، بفضل تحسن معنويات المستثمرين.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.3% ،فى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.6% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.25% ، و فى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.