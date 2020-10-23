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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تحقيق مكسب أسبوعي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات تصحيح ، على وشك تحقيق مكسب أسبوعي ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
ارتفعت أسعار الفضة قرابة 0.6% إلى مستوي 24.84$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.70$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 24.49$.
فقد المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس نسبة 1.3% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل المعدن فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 25.28$ للأوقية.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع ،فأسعار الفضة مرتفعة حتى الآن قرابة 3% ، على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي فى غضون الشهر الأخيرة ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي.
انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.2% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا مرة أخرى من ملامسة أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 92.47 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا التراجع بسبب تباطؤ الطلب على العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق ،وتركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل تزايد آمال أن يمرر الكونغرس الأمريكي حزمة التحفيز المالي الجديدة فى الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية.
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