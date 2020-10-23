شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 23-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 23-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 230.53 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 230.53 ريال بما يعادل 61.47 $
سعر الذهب عيار 22
بنحو 211.32 ريال بما يعادل 56.34 $
سعر الذهب عيار 21
بنحو 201.72 ريال بما يعادل 53.78 $
سعر الذهب عيار 18
بنحو 172.90 ريال بما يعادل 46.10 $
سعر الذهب عيار 14
بنحو 134.47 ريال بما يعادل 35.86 $
بنحو 115.26 ريال بما يعادل 30.73 $
سعر أوقية الذهب
بنحو 7,169 ريال بما يعادل 1,912 $
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,614 ريال بما يعادل 430.27 $
سعر كيلو الذهب
بنحو 230,527 ريال بما يعادل 61,466 $
استقر الذهب اليوم الجمعة إذ عوضت توقعات بإقرار حزمة تحفيز أمريكية في نهاية المطاف أثر ضغوط فرضها الدولار القوي.
ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في التعاملات الفورية عند 1903.36 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن نزل ما يزيد عن واحد بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.01 بالمئة إلى 1905.80 دولار.
والذهب الذي يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم المحتمل مرتفع 0.3 بالمئة في الأسبوع.
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