شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يعلن تلقى أسهم الأسواق الناشئة أكبر تدفقات فى 6 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك أوف أمريكا في مذكرة اليوم الجمعة، استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر إن المستثمرين تدافعوا إلى أسهم الأسواق الناشئة فى الأسبوع المنتهى فى 21 أكتوبر، فيما شهدت صناديق الأسهم والسندات دخول تدفقات صافية أيضا.

وأضاف البنك أن أسهم الأسواق الناشئة سجلت دخول تدفقات 2.7 مليار دولار وهى الأكبر في ستة أسابيع، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة تدفقات قوية 2.2 مليار دولار.

Advertisements

يأتي هذا بعد أن عدل صندوق النقد الدولي صعودا توقعاته للاقتصاد العالمي لكنه حذر من أن الآفاق تتدهور للعديد من الأسواق الناشئة.

وسجلت صناديق الأسهم دخول تدفقات 1.8 مليار دولار، هيمنت عليها أوروبا التي استقطبت أكبر تدفقات في 18 أسبوعا (2.2 مليار دولار). وجذبت صناديق السندات 14.4 مليار دولار.

وقال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين واصلوا العزوف عن النقد، الذي شهد نزوحا للتدفقات للأسبوع الحادي عشر.