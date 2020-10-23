شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتمسك بالتداول فوق 1,900$ للأونصة على وشك تحقيق مكسب أسبوعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع ، مع تمسك الأسعار بالتداول فوق حاجز 1,900$ للأونصة ، على وشك تحقيق مكسب أسبوعي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.4% إلى 1,912.17$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,904.04$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,901.32$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 1.1% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,931.42$ للأونصة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الذهب مرتفعة حتى الآن بنسبة 0.7% ، على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وتنامي عمليات شراء المعدن كملاذ آمن قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.2% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، مقتربا مرة أخرى من ملامسة أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 92.47 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط تباطؤ الطلب عليها كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق ،وتركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل تزايد آمال أن يمرر الكونغرس الأمريكي حزمة التحفيز المالي الجديدة فى الولايات المتحدة ، قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية فى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 3.8 طن متري ،فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,265.55 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي.