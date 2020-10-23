شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ قطاع الخدمات البريطاني يتجاوز التوقعات فى أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر بمستوي 52.3 نقطة ، أسوأ من توقعات السوق التي أشارت إلى مستوي 53.4 نقطة ، وسجل القطاع مستوي 56.1 نقطة فى أيلول/سبتمبر ، هذا البيان سلبي للاقتصاد الملكي.

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