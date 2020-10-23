شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى 3 أشهر مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة ، بفضل آمال أن يمرر الكونغرس الأمريكي حزمة التحفيز المالي فى الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1846$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1817 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1786$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت العملة الأوروبية فى اليوم السابق أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.1880$.

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وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة " اليورو" مرتفعة حتى الآن بأكثر من 1.1% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي فى شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تموز/يوليو الماضي.

يعاذ هذا المكسب الأسبوع الأكبر فى غضون الثلاثة أشهر الأخيرة إلى المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق العالمية ،وتركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفضل تزايد آمال أن يمرر الكونغرس الأمريكي حزمة التحفيز المالي الجديدة فى الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية مطلع الشهر المقبل.

على مدار هذا الأسبوع ،حدث تقدما فى المحادثات المستمرة بين رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" ووزير الخزانة "ستفين منوشين" حول برنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه مستعد لقبول مشروع قانون مساعدات مالية كبير ، على الرغم من معارضة حزبه الجمهوري.