شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم بصدد استأنف مكاسبها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الثاني من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق للشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم أكبر اقتصاد في العالم لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

في تمام الساعة 06:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.23% لتتداول حالياً عند 888.07$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 886.00$ للأونصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 93.04 مقارنة بالافتتاحية عند 92.95.

هذا وتتطلع الأسواق إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولية صناعية عالمياً، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 53.5 مقابل 53.2 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.7 مقابل 54.6 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي عن كون الاتفاق حول حزمة التحفيز الثانية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا "على وشط الإنتهاء"، وذلك مع تحذيرها من كون تمرير مشروع القانون سيستغرق بعض الوقت وأنها لا تزال تناقش مع إدارة ترامب وتحديداً وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين تسوية بعض الأمور العالقة.

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ونود الإشارة، لكون المعارضة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين لا ترغب في إقرار حزمة موسعة قبل الانتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة وتفضل إقرار حزمة محدودة، ما يجعل مع مرور الوقت فرص توصل قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي لإقرار مشروع قانون التحفيز الثانية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا قبل الانتخابات أقل ترجيحاً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار ريمسيفير المضاد للفيروس التاجي من قبل شركة جلعاد للعلوم، وبالأخص أن الذواء الوريدي ساعد في تقصير وقت الشفاء لبعض مرضي كورونا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 41.1 مليون ولقي 1,128,325 شخص مصرعهم في 235 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.