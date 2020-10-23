شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يصمد فوق الدعم- تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج تداولاته ليوم أمس بتقديمه لثبات إيجابي فوق الدعم الممتد نحو 123.30 ليؤكد بذلك تمسكه بسيطرة الميل الصاعد لنلاحظ ارتداده حاليا نحو 123.80 ليقلص من خطر الخروج عن المسار الصاعد. كذلك بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بخروجه من مستوى تشبع البيع يدعونا لترجيح المحاولات الصاعدة ليحاول قريبا اختراق مستوى 124.40 ومن ثم ليستهدف مستوى 125.05 والذي شكّل مؤخرا عائق قوي أمام المحاولات الصاعدة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.30 و 124.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم

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