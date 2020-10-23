شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يهدد الايجابية– تحليل -23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر النحاس الهدف المستقر عند 3.2200 ليشكل ذلك حاجز قوي أمام التداولات الإيجابية لنلاحظ تسلله حاليا نحو 3.1300 ليهدد بذلك دعم القناة الرئيسية الصاعدة والممتد نحو 3.1450, نتوقع باستمرار تعرض السعر للضغوط السلبية, البدء بتشكيل تذبذبات سلبية قد تدفع به للهبوط نحو المتوسط المتحرك 55 والمستقر حاليا قرب 3.0660.

مما سبق, سنتخذ الميل الهابط للتداولات الحالية ما لم يتم اختراق الحاجز المستقر عند 3.2200 ولنشير إلى أهمية مراقبة تصرفه في حال ملامسته للمتوسط المتحرك 55 خلال الفترة القريبة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1800 و 3.0660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط