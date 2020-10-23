شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود القهوة الآجلة يختبر الدعم– تحليل – 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر القهوة مؤخرا هبوط تصحيحي حاد متأثرا بسلبية المتوسط المتحرك 55 بتشكيله لحاجز قرب 111.20 بالإضافة إلى وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع لنلاحظ وصوله بذلك نحو 102.80 ليختبر الدعم المحوري والموضح بالرسم المرفق.
يعتمد السيناريو القادم على قوة الدعم المذكور سابقا لنتوقع بثباته تجديد السعر للمحاولات الصاعدة لينجذب بذلك نحو 109.40 ومن ثم ليكرر الضغط على المتوسط المتحرك 55 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الإيجابية خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 102.50 و 109.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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