الارشيف / الاقتصاد

الباوند مقابل الين يختبر المتوسط المتحرك 55-تحليل - 23-10-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يختبر المتوسط المتحرك 55-تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه تصحيحية هابطة -متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا قرب مستوى 20- لنلاحظ اختباره لمحور المتوسط المتحرك 55 وليستقر بذلك فوق الدعم المتمركز عند 136.41.

 

نشير إلى أن الثبات المتكرر فوق الدعم المذكور سابقا يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد وليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة لحين وصوله نحو 137.70 و 138.22 على التوالي.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.45 و 137.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يختبر المتوسط المتحرك 55-تحليل - 23-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا