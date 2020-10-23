شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يختبر المتوسط المتحرك 55-تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه تصحيحية هابطة -متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا قرب مستوى 20- لنلاحظ اختباره لمحور المتوسط المتحرك 55 وليستقر بذلك فوق الدعم المتمركز عند 136.41.

نشير إلى أن الثبات المتكرر فوق الدعم المذكور سابقا يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد وليمكنه ذلك من تجديد المحاولات الصاعدة لحين وصوله نحو 137.70 و 138.22 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.45 و 137.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد