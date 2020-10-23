شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالزحف الايجابي– تحليل - 23-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بالاندفاع فوق محور المتوسط المتحرك 55 محققا بذلك مستوى 892.00 ليعزز بذلك المسار الصاعد والقائم على ثبات دعم القناة الصاعدة والمتمركز قرب 844.00. كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد بدوره من الضغوط الإيجابية ليسهل مهمة تسجيل السعر للأهداف الإيجابية والتي تتمركز حاليا عند 920.00 و 980.00 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 920.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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