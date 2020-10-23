شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار نفط برنت تنخفض 0.05 % والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:30 مساءً, 23 أكتوبر 2020 م المناطق- الرياض إنخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0.05 %.

وتراجع مزيج برنت عند الساعة 0800 بتوقيت غرينتش بمقدار 2 سنت الى 42.48 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.12 % أو ما يعادل 5 سنت، عند 40.59 دولاراً أمريكيا للبرميل.

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