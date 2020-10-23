شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة تبحث مع وفد لكبرى الشركات الروسية تطورات المنطقة الصناعية بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف جهاز التمثيل التجاري، جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الدكتور أحمد مغاوري وكيل أول الوزارة، ورئيس الجهاز مع فاسيلي اوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي والوفد المرافق له، والذى ضم ممثلي كبرى الشركات الروسية المتعاونة مع مصر في مجالات توريد عربات السكك الحديدية والنفط والغاز وكذا التطوير الصناعي، حضر اللقاء مسئولي المكتب التجاري الروسي بالقاهرة، وذلك تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال الدكتور أحمد مغاوري وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار جلسة المباحثات التي عقدتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع السفير الروسي بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على زيارة الوفد الروسي للقاهرة.

وأضاف "مغاوري"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الاجتماع تناول بحث موضوعات التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ظل الإعداد لعقد الدورة الثالثة عشر من اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة، والمقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة الروسية موسكو، حيث تغطى أعمال اللجنة كافة موضوعات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، مؤكداً حرص الجانبين على الخروج بنتائج مثمرة وخطة عمل واضحة لتعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة

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ولفت مغاوري، إلى أن انشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر تصدر جلسة المباحثات حيث تعد هذه المنطقة والمقرر انشاؤها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نواة لجذب استثمارات روسية ضخمة تستغل موقع مصر كمحور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى مختلف الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي.

وتابع رئيس جهاز التمثيل التجاري، أنه تم ايضاً خلال المباحثات التأكيد على أهمية الانتهاء من المفاوضات الجارية بين مصر ودول تجمع الاتحاد الأوراسي، والتي تضم إلى جانب روسيا كل من بيلاروسيا وارمينيا وكازاخستان وقيرغيرستان بهدف التوصل إلى اتفاق تجارة حرة يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، فضلاً عن أهمية تضافر جهود مسئولي البلدين لتذليل المعوقات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة ومن بينها تسجيل بعض المنتجات ومنها الالبان والاسماك المصرية

ومن جانبه أشار فاسيلي اوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، إلى أن زيارته لمصر على رأس وفد من كبريات الشركات الروسية يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه روسيا لمصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لروسيا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتاً إلى أن هناك العديد من الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة

ولفت "اوسماكوف"، إلىأان الجانب الروسي قام بتوريد 103 عربة قطار حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ صفقة الـ 1300 عربة قطار لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية من خلال تحالف الشركات الروسية المجرية بهدف المساهمة في تطوير شبكة السكك الحديدية المصرية.