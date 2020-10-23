شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.55% خلال جلسات الأسبوع المنتهي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 10987.43 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 8.22% ليغلق عند مستوى 1820.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 7.68% مغلقًا عند مستوى 2692.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 3.64% مغلقًا عند مستوى 12754.62 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.55% ليغلق عند مستوى 1107.90 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 21.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 609.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.4%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 325.6 مليار جنيه إلى 314 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193 مليار جنيه إلى 185.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.8%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 518.6 مليار جنيه إلى 499.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.7%، فيما زاد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه بنسبة نمو 8.2%.

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وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.664 مليار ورقة منفذة على 191 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.070 مليار ورقة منفذة على 223 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 59.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 74.3 مليون ورقة منفذة على 3310 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 41.46% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.54%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 642 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 59.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.1 مليار جنيه، بحجم تداول 733.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 83.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 143 ألف عملية.