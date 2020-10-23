شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الفضة مع توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في سبعة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 12 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ الثاني من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب انقضاء فعليات المناظرة الأخيرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق للشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم أكبر اقتصاد في العالم لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.44% لتتداول عند 24.73$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.84$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.71$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 93.05 مقارنة بالافتتاحية عند 92.95.

هذا وقد تابعنا فعليات المنظرة الرئاسية الأخيرة على أعتاب انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بين الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن والتي ناقش خلالها المرشحان موضوعات من بينها الاستجابة لجائحة كورونا وسياسة الهجرة بالإضافة إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية والأمن الوطني والعديد من الملفات الأخرى.

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وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قيمته 53.5 مقابل 53.2 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 54.7 مقابل 54.6 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي عن كون الاتفاق حول حزمة التحفيز الثانية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا "على وشط الإنتهاء"، وذلك مع تحذيرها من كون تمرير مشروع القانون سيستغرق بعض الوقت وأنها لا تزال تناقش مع إدارة ترامب وتحديداً وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين تسوية بعض الأمور العالقة.

ونود الإشارة، لكون المعارضة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين لا ترغب في إقرار حزمة موسعة قبل الانتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة وتفضل إقرار حزمة محدودة، ما يجعل مع مرور الوقت فرص توصل قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي لإقرار مشروع قانون التحفيز الثانية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا قبل الانتخابات أقل ترجيحاً.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار ريمسيفير المضاد للفيروس التاجي من قبل شركة جلعاد للعلوم، وبالأخص أن الذواء الوريدي ساعد في تقصير وقت الشفاء لبعض مرضي كورونا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 41.1 مليون ولقي 1,128,325 شخص مصرعهم في 235 دولة.